hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 Declared: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ने 04 मई 2026, सोमवार को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ राज्य में करीब 2 लाख बच्चों का इंतजार भी खत्म हो गया है। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट उपस्थित हुए थे वह बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अभी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वह धैर्य बनाएं रखें।

HPBOSE 12th Result 2026 Direct Link

हिमाचल प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: टॉपर्स सूची (जल्द अपडेट की जाएगी)

रैंक नाम मार्क्स प्रतिशत 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

रिजल्ट चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1. HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2. होमपेज पर “HPBOSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें