हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड ने मेरिट लिस्ट और टॉपर्स के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इस साल डिलिजेंस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट इनेबल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 699 नंबर हासिल किए और पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया।

अनमोल ने 700 में से 699 अंक हासिल कर 99.86 प्रतिशत स्कोर किया। वहीं दूसरे स्थान पर तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से जगह बनाई है। इन सभी छात्रों ने 698 अंक और 99.71 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे स्थान पर दो छात्र रहे जिन्होंने 697 अंक हासिल कर 99.57 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इस साल सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

HPBOSE 10th Topper List 2026

रैंक नाम अंक प्रतिशत जिला स्कूल का नाम 1 अनमोल 699 99.86% कांगड़ा ए.वी.एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहरा 2 नवोन्वेष 698 99.71% ऊना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरान 2

पूर्णिमा शर्मा 698 99.71% बिलासपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर 2 रूहानी डोमेन 698 99.71% ऊना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरान 3 अश्विका शर्मा 697 99.57% नीलम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिहरू 3 अलीशा ठाकुर 697 99.57% मंडी ऑक्सफोर्ड स्कूल

सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन

इस वर्ष हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऊना और बिलासपुर के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल कर प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को साबित किया है।

HPBOSE 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर की मदद से देख सकते हैं। रिजल्ट में छात्र अपने विषयवार अंक, कुल प्रतिशत और पास/फेल स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र भविष्य के उपयोग के लिए उसकी प्रिंट कॉपी भी सुरक्षित रख लें।

HPBOSE 10th Result 2026 Highlights

बोर्ड का नाम: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन

परीक्षा का नाम: HPBOSE Class 10 Exam 2026

रिजल्ट स्टेटस: जारी

टॉपर: अनमोल

प्राप्त अंक: 699/700

प्रतिशत: 99.86%

आधिकारिक वेबसाइट: HPBOSE