HPBOSE Class 10th Result 206 LIVE: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) आज यानी 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड अध्यक्ष राजेश शर्मा सुबह 10 बजे बोर्ड कार्यालय से परिणाम घोषित होंगे। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। हिमाचल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और एचपीबीओएसई हाईस्कूल रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

इस वर्ष HPBOSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 93,564 छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षाएं 3 मार्च से 29 मार्च 2026 तक राज्यभर के 384 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय से हुई थी, जबकि अंतिम पेपर सोशल साइंस का था।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र हिमाचल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को IE Education पर भी चेक कर सकेंगे।

HPBOSE 10th Result 2026: ऑनलाइन ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “HPBOSE Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट परीक्षा

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे या किसी विषय में पास नहीं हो पाएंगे, वे सप्लीमेंट्री/इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड जल्द ही इसकी तारीखों की घोषणा करेगा। पिछले साल ये परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की गई थीं।

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