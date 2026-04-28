देशभर में इस वक्त बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जाने का समय है। अप्रैल का महीना लगभग बीत चुका है और इस महीने में हिंदी भाषी क्षेत्रों के बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। सीबीएसई ने भी 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन 12वीं के रिजल्ट का अभी इंतजार है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी छात्रों को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है। छात्रों का यह इंतजार जल्द ही खत्म होगा। दरअसल, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर सकता है।

कब जारी होगा रिजल्ट?

हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किए जाने की कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रिजल्ट 10 मई तक जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किए जाने की ऑफिशियल डेट का नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाएगा। वहीं जिस दिन रिजल्ट जारी होगा तो स्टूडेंट्स को वह रिजल्ट HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर देखना होगा।

ICSE ISC Result Date 2026 LIVE

HPBOSE 10th, 12th Result 2026: ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “HPBOSE 10th Result 2026” या “HPBOSE 12th Result 2026” लिंक खोजें।

स्टेप 3. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. अब “Submit” या “View Result” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

पिछले साल कब आया था रिजल्ट?

पिछले साल यानी 2025 में हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग-अलग तारीखों में आयोजित हुआ था। HPBOSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल और कक्षा 10वीं का रिजल्ट 7 मई को घोषित किया गया था। ऐसे में इस बार भी छात्रों को अलग-अलग डेट पर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है।

इस साल कितने लाख बच्चों ने दी परीक्षा

इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 1.84 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। HPBOSE की वार्षिक परीक्षाएं मार्च से अप्रैल 2026 के बीच राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।