हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) नवंबर 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एचपी टीईटी नवंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर विजिट करें।

एचपी टीईटी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एप्लीकेशन प्रोसेस 11 सितंबर 2026 से 03 अक्टूबर 2026 रात 12 बजे तक चलेगा। यह डेडलाइन बिना लेट फीस के है। वहीं लेट फीस के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा। विलंब शुल्क 600 रुपये निर्धारित है।

9 अक्टूबर को खुलेगी करेक्शन विंडो

आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक खुली रहेगी। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा से करीब 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

HP TET November 2026: कैसे करें आवेदन?

कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर उपलब्ध है।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी डिटेल्स सही से भरी गई हैं और किसी भी दिक्कत से बचने के लिए फॉर्म डेडलाइन से पहले जमा कर दिया गया है। दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2. अब वेबसाइट के होम पेज पर TET पर क्लिक करें।

स्टेप 3. एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डिटेल्स भरें।

स्टेप 4. गाइडलाइन के अनुसार ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 5. एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6. पेमेंट डन होने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

आवेदन शुल्क

कैटेगिरी आवेदन शुल्क सामान्य (General) 1200 रुपये ओबीसी (OBC) 700 रुपये एससी/एसटी (SC/ST) 600 रुपये

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