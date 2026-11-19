हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत राजस्व विभाग में पटवारी के 530 पदों को भरा जाना है। जिन उम्मीदवारों ने इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया नीचे दी गई है।

आयोग द्वारा एडमिट कार्ड 17 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं, जो 23 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हैं।

HP Patwari Admit Card 2026: जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पद का नाम पटवारी कुल पद 530 पोस्ट कोड 25027 विज्ञापन संख्या 08/2025 एडमिट कार्ड जारी 17 नवंबर 2026 परीक्षा की तारीखें 23 से 30 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम टैबलेट आधारित टेस्ट (TBT) आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in

HP Patwari Hall Ticket 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1.आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Latest News या Admit Card सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. HP Patwari Admit Card 2026 या Post Code 25027 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी, जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

पटवारी एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें

एचपी पटवारी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को नीचे बताए गए विवरणों की जांच ध्यान से करनी चाहिए।

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश पटवारी एडमिट कार्ड 2026 में नाम, जन्मतिथि या किसी अन्य विवरण में गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा से पहले आयोग से संपर्क करें और उसे तुरंत सुधरवाएं।

परीक्षा केंद्र पर कौन-से दस्तावेज ले जाने होंगे?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना चाहिए। आयोग के निर्देशों के अनुसार, हाल की पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी साथ रखने की जरूरत हो सकती है।

आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्रों में से स्वीकार्य दस्तावेज साथ रखें। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में न ले जाएं। अंतिम निर्देशों के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें।

HP Patwari Admit Card 2026 Direct Link