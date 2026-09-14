Hindi Diwas 2026 Quotes: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह दिन हिंदी के महत्व, उसके साहित्यिक वैभव और जनजीवन में उसकी भूमिका को याद करने का अवसर है। हिंदी को लेकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों और विचारकों ने समय-समय पर बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक का नाम शामिल है, जिन्होंन अपनी हिन्दी भाषा की उन्नति को सभी प्रकार की उन्नति का आधार बताया है।

14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस?

14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या लिखने का दिन नहीं है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं, साहित्य और अपनी भाषाई विरासत के सम्मान का अवसर भी है।

महात्मा गांधी ने हिंदी के बारे में क्या कहा था?

महात्मा गांधी हिंदी के व्यापक इस्तेमाल के समर्थक थे। राजभाषा संबंधी सरकारी संकलन में उनके नाम से हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय जीवन में हिंदी के इस्तेमाल से जुड़े कई विचार दर्ज हैं।

उनका प्रसिद्ध विचार है, “हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।”

गांधी जी के विचार में भारतीयों के बीच संवाद के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसे अधिक से अधिक लोग आसानी से समझ सकें। वे भारतीय भाषाओं में शिक्षा और जनसंचार को भी महत्वपूर्ण मानते थे।

भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी प्रेम आज भी देता है संदेश

भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी को केवल साहित्य की भाषा के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे समाज और देश की प्रगति से भी जोड़ा।

उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।”

इसका भाव है कि अपनी भाषा का विकास व्यापक उन्नति की बुनियाद है। भारतेंदु की रचना में आगे अपनी भाषा के ज्ञान को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भाषा और राष्ट्रीयता को जोड़ा

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके नाम से राजभाषा संबंधी सरकारी संकलन में यह विचार दर्ज है:

“राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ट और गहरा संबंध है।”

यह विचार बताता है कि भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं होती। वह किसी समाज की संस्कृति, साहित्य, इतिहास और सामूहिक चेतना को भी अपने भीतर समेटे रहती है।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को एकता से जोड़ा

स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में भी हिंदी के व्यापक प्रसार का उल्लेख मिलता है। राजभाषा संबंधी सरकारी संकलन में उनके नाम से यह विचार दर्ज है कि हिंदी के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ा जा सकता है। यह विचार उस दौर के संदर्भ में खास महत्व रखता है, जब भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती थीं।

मैथिलीशरण गुप्त का हिंदी पर विचार

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने हिंदी की साहित्यिक क्षमता को रेखांकित करते हुए इसे व्यापक संभावनाओं वाली भाषा माना। राजभाषा समिति के संकलन में उनके नाम से हिंदी को विश्व की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं की श्रेणी में पहुंचने की क्षमता रखने वाली भाषा बताया गया है। उनका विचार हिंदी के साहित्यिक विस्तार और उसकी रचनात्मक शक्ति को समझने में मदद करता है।

पुरुषोत्तमदास टंडन: “भाषा ही राष्ट्र का जीवन है”

हिंदी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल पुरुषोत्तमदास टंडन ने भाषा को राष्ट्रीय जीवन से जोड़कर देखा। उनके नाम से राजभाषा संबंधी सरकारी संकलन में दर्ज प्रसिद्ध कथन है:

“भाषा ही राष्ट्र का जीवन है।” हिंदी दिवस के संदर्भ में यह पंक्ति भाषा और सामाजिक पहचान के संबंध को बेहद सरल तरीके से सामने रखती है।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को सहज रखने की बात कही

हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण संपादक और साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी लेखन में सरलता और स्वाभाविकता पर जोर दिया। राजभाषा समिति के संकलन में उनके नाम से यह विचार दर्ज है कि लेखन में भाषा को बातचीत की तरह सहज और स्वाभाविक रखना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में यह विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पाठक सरल, स्पष्ट और सीधे संवाद वाली भाषा पसंद करते हैं।

जवाहरलाल नेहरू का हिंदी को लेकर विचार

पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय भाषाओं के विकास के समर्थक थे। राजभाषा संबंधी सरकारी संकलन में उनके नाम से हिंदी के संबंध में यह विचार दर्ज है कि हिंदी अपने बल पर आगे बढ़ेगी।

इस विचार का मूल संदेश यह है कि किसी भाषा की वास्तविक शक्ति उसके बोलने वालों, लेखकों, पाठकों और बदलते समय के साथ खुद को विकसित करने की क्षमता में होती है।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने मातृभाषा में शिक्षा पर दिया जोर

नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा के महत्व पर विचार व्यक्त किए थे। राजभाषा समिति के संकलन में उनके नाम से यह विचार दर्ज है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से उसकी गुणवत्ता कम नहीं होती। यह विचार आज भी मातृभाषा में शिक्षा और बच्चों की समझ के सवाल पर होने वाली बहस में प्रासंगिक दिखाई देता है।

माखनलाल चतुर्वेदी ने हिन्दी को बताया दिलों को जोड़ने वाली भाषा

माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने कहा था “हिंदी हमारे राष्ट्र की वाणी है, जो दिलों को जोड़ती है। अपनी भाषा में ही देश की आत्मा बसती है, और हिंदी उसी आत्मा की सशक्त अभिव्यक्ति है।” वह मानते थे कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी एकता, संस्कृति और स्वाभिमान की प्रतीक है।

हिंदी दिवस पर इन महान हस्तियों के विचार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

इन विचारों को केवल हिंदी के समर्थन में दिए गए कथनों के तौर पर देखने के बजाय उनके व्यापक संदर्भ को समझना जरूरी है। इन महान हस्तियों के विचारों में भाषा, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक एकता जैसे कई विषय जुड़े हुए हैं।

आज हिंदी का इस्तेमाल स्कूल-कॉलेज, साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर तकनीक और AI तक में हो रहा है। ऐसे समय में हिंदी दिवस यह सवाल पूछने का अवसर भी देता है कि हिंदी को सिर्फ भावनाओं की भाषा न बनाकर ज्ञान, विज्ञान और डिजिटल दुनिया की मजबूत भाषा कैसे बनाया जाए।

हिंदी दिवस 2026 का संदेश

हिंदी दिवस का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि दूसरी भाषाओं को कमतर समझा जाए। भारत की भाषाई विविधता ही उसकी बड़ी ताकत है। हिंदी को सम्मान देने के साथ-साथ देश की सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास की जरूरत है।