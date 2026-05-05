Himachal HP Board 10th Result Date 2026 LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) जल्द ही कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा करेगा। बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा 04 मई 2026, सोमवार को कर दी गई। अब राज्य में कक्षा 10वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस साल जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।
संभावना है कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट 10-15 मई के बीच में जारी होगा। लास्ट ईयर यानी 2025 में यह रिजल्ट 15 को जारी किया गया था। पिछले साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 24 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गईं थीं।
कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए?
हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को एक्सेस करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि उन्हें अपनी ओरिजनल मार्कशीट संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी। 10वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे और जो छात्र पास नहीं होगा वह सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकता है।
कब हुई थीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा?
हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं मार्च में आयोजित हुई थीं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च 2026 को खत्म हुई थीं। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 95,000 स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
HP Board 10th Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद कहां करें चेक?
hpbose.org
digilocker.gov.in
HPBOSE 10th Result 2026: कहां और कैसे करें चेक?
स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर ही Results सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब MATRIC RESULT (FULL SUBJECT/COMPARTMENT/ADDITIONAL/IMPROVEMENT) MARCH-2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना रोल नंबर दर्ज कर Search पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: पिछले 4 साल में कब-कब जारी हुआ 10वीं का रिजल्ट?
साल 2025 में कक्षा 10वीं का रिजल्ट 15 मई को जारी हुआ था।
2024 में 10वीं का रिजल्ट 07 मई को जारी हुआ था।
2023 में यह रिजल्ट 25 मई को जारी हुआ था।
2022 (कोविड काल) में 29 जून को रिजल्ट आया था।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वह क्या करें?
हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वह अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद जो अंक दिए जाएंगे वही अंतिम अंक माने जाएंगे और उसके बाद छात्र के पास दोबारा अपील करने का अधिकार नहीं होगा।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए?
हिमाचल बोर्ड 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे और जो छात्र पास नहीं होगा वह सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकता है।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: इस साल कब आयोजित हुईं परीक्षा?
इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च 2026 को खत्म हुई थीं। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 90-95 हजार स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल का पासिंग प्रतिशत कैसा था?
पिछले साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 79.08% स्टूडेंट्स पास हुए थे। लास्ट ईयर 95 हजार के करीब छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थििति दर्ज कराई थी।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल कब हुई थीं परीक्षा?
पिछले साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 24 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गईं थीं।
HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: लास्ट ईयर कब आया था हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?
पिछले साल यानी 2025 में हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 15 मई 2026 को जारी किया गया था।
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। संभावना है कि रिजल्ट 10-15 मई के बीच में जारी किया जा सकता है।