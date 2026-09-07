हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में संचालित CBSE स्कूलों की व्यवस्था में कई अहम बदलाव करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड और छात्रों के लिए यूनिफॉर्म जल्द से जल्द तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल भवनों के लिए एक अलग और विशिष्ट रंग योजना भी तैयार की जाएगी।

द ट्रिब्यून के मुताबिक, शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि CBSE स्कूलों में शिक्षकों का ड्रेस कोड 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित CBSE स्कूलों के लिए अलग लोगो तय करने की प्रक्रिया पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

दिन में तीन बार लगेगी छात्रों की अटेंडेंस

सरकारी CBSE स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे स्कूलों में नियमितता बढ़ाने और छात्रों की उपस्थिति पर प्रभावी निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण इलाकों में बेहतर शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी CBSE स्कूलों के जरिए गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

निजी स्कूलों के मुकाबले कम खर्च में CBSE शिक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित CBSE स्कूलों में छात्रों को किफायती दरों पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी CBSE स्कूलों में पढ़ाई का खर्च तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, ऐसे में सरकारी CBSE स्कूल अभिभावकों के लिए एक सस्ता और बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

शिक्षकों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई

सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार ने इन CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर दी है। भविष्य में किसी भी कारण से शिक्षकों के पद खाली होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि स्टाफ की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

CBSE स्कूलों के लिए अलग पहचान बनाने की तैयारी

सरकार इन स्कूलों को एक अलग पहचान देने की दिशा में भी काम कर रही है। शिक्षकों के ड्रेस कोड और छात्रों की यूनिफॉर्म के साथ-साथ स्कूल भवनों के लिए अलग रंग योजना और स्कूलों के लिए लोगो तय करने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार के CBSE स्कूलों में एकरूपता और विशिष्ट पहचान स्थापित करने की योजना है।

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दिल्ली में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने BRICS Summit की तैयारियों और इससे जुड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।