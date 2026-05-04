हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) आज, 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जिन छात्रों ने इस साल बोर्ड परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और एचपीबीओएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी। इसके अलावा, छात्र education.indianexpress.com पर भी अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

Himachal board 12th Result 2026 LIVE Update Direct Link

HPBOSE 12th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ‘HPBOSE Class 12 Result 2026’ लिंक पर जाएं।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें

HPBOSE 12th Result 2026: मार्कशीट में क्या चेक करें

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारी जरूर जांचनी चाहिए:

छात्र का नाम और व्यक्तिगत विवरण

स्ट्रीम (Arts, Commerce, Science)

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

कुल अंक (Total Marks)

पास/फेल स्टेटस

HPBOSE Result 2026: ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

ऑनलाइन जारी रिजल्ट प्रोविजनल (अस्थायी) होगा और छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker पर भी उपलब्ध रहेगा। कॉलेज एडमिशन के लिए रिजल्ट की प्रिंट कॉपी संभालकर रखें।