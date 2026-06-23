School Timing Changed Due to Heatwave: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते कई राज्यों ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ जिलों में प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को सुबह की पाली में संचालित करने का आदेश दिया है। वहीं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने गर्मी की छुट्टियों को भी बढ़ाया है।

लातूर और नांदेड़ में सुबह की शिफ्ट में चलेंगे स्कूल

महाराष्ट्र में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 जून से हो चुकी है लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं सामने आने लगी थीं। इसके बाद लातूर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों का समय बदल दिया।

लातूर में शिक्षकों के संगठनों ने भी जिला परिषद प्रशासन से स्कूल समय में बदलाव की मांग की थी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है।

वहीं नांदेड़ के जिला कलेक्टर राहुल कारडिले ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल और जूनियर कॉलेज सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे।

ओडिशा में बढ़ाई गई थी गर्मी की छुट्टियां

इससे पहले ओडिशा सरकार ने भी अत्यधिक गर्मी को देखते हुए स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 18 जून तक बढ़ा दी थीं। स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को निर्धारित अवधि तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 अप्रैल से शुरू हुआ था।

उत्तर प्रदेश में 24 जून तक बढ़ी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि अब हर साल राज्य में 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर में एकरूपता आएगी।

इन राज्यों ने भी बदला स्कूलों का शेड्यूल

देश के कई अन्य राज्यों ने भी हीटवेव की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:

दिल्ली

राजस्थान

हरियाणा

बिहार

तेलंगाना

आंध्र प्रदेश

पश्चिम बंगाल

छत्तीसगढ़

पंजाब

इन राज्यों में छात्रों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल समय में संशोधन, अवकाश विस्तार और अन्य एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

छात्रों की सुरक्षा बनी प्राथमिकता

मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में लगातार हीटवेव और उच्च तापमान की चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारें और जिला प्रशासन छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से बच्चों को डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।