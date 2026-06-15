उत्तर भारत में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पटना में जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 20 जून तक स्थगित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

पटना में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 20 जून तक स्थगित

पटना के जिलाधिकारी थियागराजन एस. एम. ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में जारी भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। इसी को देखते हुए सभी सरकारी, निजी और प्री-स्कूलों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 20 जून तक बंद रहेंगी।

हालांकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे तक समाप्त करनी होंगी। संशोधित समय-सारिणी 15 जून से लागू हो गई है और 20 जून तक प्रभावी रहेगी।

नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

गाजियाबाद में 25 जून तक स्कूलों पर रोक

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 25 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएमएसपी और अन्य सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

अन्य राज्यों में भी बदला स्कूलों का शेड्यूल

बढ़ते तापमान को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की समय-सारिणी और छुट्टियों में बदलाव किया है, जो इस प्रकार है।

बिहार में ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 20 जून तक निर्धारित है।

हरियाणा के स्कूलों में 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं।

दिल्ली के स्कूल 11 मई से 1 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश पर हैं।

राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक स्कूल बंद हैं।

छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

मौसम विभाग और प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अत्यधिक गर्मी के दौरान बाहर जाने से बचाएं। पर्याप्त पानी पिलाएं, हल्के कपड़े पहनाएं और लू से बचाव के उपाय अपनाएं। स्कूलों से संबंधित किसी भी नए आदेश के लिए जिला प्रशासन और संबंधित स्कूल की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।