Heatwave School Closures 2026: Schools Closed and Timings Revised in Several States: देशभर में बढ़ती गर्मी और भीषण हीटवेव के कारण कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर स्कूलों को बंद करने और गर्मी की छुट्टियां घोषित करने का फैसला लिया गया है। बिहार के पटना, उत्तराखंड के देहरादून, ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली और नोएडा प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अहम निर्णय लिए हैं। जिलाधिकारियों और राज्य सरकारों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और लू का सबसे अधिक असर छोटे बच्चों पर पड़ सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

पटना में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 11:30 बजे तक

पटना जिला प्रशासन ने रविवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब केवल सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होकर गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट थियागराजन एसएम ने कहा कि अत्यधिक गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, इसलिए स्कूलों में अकादमिक गतिविधियों को तय समय के बाद रोकने का निर्णय लिया गया है।

देहरादून में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद

देहरादून जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल से जिले के सभी सरकारी, निजी और गैर-सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा।

जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। प्रशासन ने कहा कि लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ओडिशा में 27 अप्रैल से समर वेकेशन शुरू

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की है कि राज्य में 27 अप्रैल से स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

राजस्थान के सीकर में बदला स्कूल टाइम

राजस्थान के सीकर जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। अब ये कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

नोएडा में सभी स्कूल 7:30 AM से 12:30 PM तक

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा की है। 27 अप्रैल 2026 से अगले आदेश तक सभी सरकारी, निजी और विभिन्न बोर्डों (CBSE, ICSE, IB और UP Board) से संबद्ध स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे। प्रशासन का कहना है कि छात्रों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है।

दिल्ली में बच्चों को ORS देने की तैयारी

दिल्ली में गर्मी बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्कूल से छुट्टी के समय बच्चों को ORS (ओआरएस) घोल दिया जा सकता है ताकि घर जाते समय डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। सरकार इस संबंध में स्कूलों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

क्यों बढ़ रही चिंता?

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे बच्चों में लू, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे में स्कूलों का समय बदलना और छुट्टियां घोषित करना जरूरी कदम माना जा रहा है।

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

बढ़ती गर्मी और भीषण लू को देखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि, वह बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और स्कूल जाते समय पानी की बोतल जरूर दें। धूप में बाहर खेलने से बचाएं और उन्हें हल्के और सूती कपड़े पहनाएं। दिन में कई बार ओआरएस या नींबू पानी पिलाएं और सबसे जरूरी तेज धूप के समय बाहर निकलने से रोकें।