देशभर में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। तापमान कई जगह 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे बच्चों की सेहत को खतरा बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकारें स्कूल टाइमिंग बदलने, छुट्टियां घोषित करने और विशेष इंतजाम करने जैसे कदम उठा रही हैं। यहां जानें हीटवेव से बचने के लिए किन राज्यों में उठाए गए जरूरी कदम।

छत्तीसगढ़: गर्मी के चलते समय से पहले गर्मी की छुट्टियां

छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। अब राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

उत्तराखंड: स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ का आदेश

उत्तराखंड में छात्रों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्कूलों में नियमित अंतराल पर “वॉटर बेल” बजाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने स्कूलों में दवाइयों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है।

मध्य प्रदेश: बदला स्कूल टाइम, दोपहर की गर्मी से राहत

मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे, जबकि शिक्षकों को 1:30 बजे तक रुकना होगा। यह कदम बच्चों को दोपहर की तेज गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया है।

ओडिशा: कई जिलों में स्कूल बंद, मॉर्निंग शिफ्ट लागू

ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते बलांगीर, सुबरनापुर और कालाहांडी जिलों में 18 से 21 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कालाहांडी के कलेक्टर सचिन पवार ने रेड अलर्ट को देखते हुए यह फैसला लिया। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक क्लास चलाने का आदेश दिया था।

केरल: गर्मी की छुट्टियों में क्लास पर सख्ती

केरल सरकार ने साफ किया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोई भी स्कूल स्पेशल क्लास नहीं चला सकता। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी।

तेलंगाना: वॉटर ब्रेक और कूलिंग सेंटर की व्यवस्था

तेलंगाना में स्कूलों को “वॉटर बेल” लागू करने और ओपन एरिया में क्लास न लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मॉल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक भवनों को कूलिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय भी घटाकर सुबह 11 बजे तक कर दिया गया है।

Jansatta Education Expert Advice

देशभर में हीटवेव का असर बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकारें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए त्वरित फैसले ले रही हैं। कहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो कहीं टाइमिंग बदली जा रही है या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की आधिकारिक गाइडलाइन का पालन करें और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं।