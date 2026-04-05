हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 2026 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड साल में दो बार परीक्षा आयोजित करेगा, जिससे छात्रों को अपने अंक सुधारने का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत लिया गया है। जो छात्र फरवरी–मार्च 2026 में आयोजित पहली परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, वे दूसरे प्रयास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दूसरे एग्जाम के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा बोर्ड 10वीं, 12वीं दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 है। छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रति विषय की फीस 1 हजार रुपये है।

कब होगी दूसरी परीक्षा?

हरियाणा बोर्ड के अनुसार, दूसरे चरण की परीक्षा 20 अप्रैल 2026 (संभावित) से शुरू होगी, जिसके बाद दोनों सेशन की कॉपियों जांच एक साथ होगी। मूल्यांकन प्रक्रिया को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है और रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।

कैसे तय होगा फाइनल रिजल्ट?

जो छात्र दूसरी परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए दोनों प्रयासों में से बेहतर अंक को ही अंतिम माना जाएगा।

किन छात्रों को मिलेगा फायदा?

यह नई व्यवस्था खासतौर पर उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, जो बीमारी, चोट या अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए या खेल, NCC या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र। ऐसे छात्र ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम

छात्र को पहले प्रयास में कम से कम एक विषय में उपस्थित होना जरूरी है, जो छात्र सभी विषयों में अनुपस्थित रहे, वे दूसरे प्रयास के लिए पात्र नहीं होंगे।

CBSE की तरह लागू हुआ नया सिस्टम

हरियाणा बोर्ड का यह फैसला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के मॉडल से मिलता-जुलता है। CBSE भी 10वीं के छात्रों के लिए दो बार परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी कर चुका है, जिसमें बेहतर अंक को अंतिम माना जाएगा।