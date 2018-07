HBSE BSEH 10th, 12th Supplementary Result 2018: Board of Secondary Education Haryana (HBSE), Bhiwani ने 10वीं-12वीं की सप्लिमेंट्री परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। सप्लिमेंट्री परीक्षा देने वाले छात्र अब अपने नतीजे देख सकते हैं। नतीजे देखने के लिए आपको Board of Secondary Education Haryana की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप indiaresults.com पर भी अपने नतीजे देख सकते हैं। BSEH 10th and 12th supplementary exam जुलाई महीने में हुई थीं। चलिए जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। नतीजे देखने के लिए बताई गई वेबसाइट्स में से किसी भी एक पर लॉगइन करें। वेबसाइट से BSEH 10th and 12th supplementary result लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर सब्मिट करें। नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे।

बता दें हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे 21 मई और 12वीं परीक्षा के नतीजे 19 मई को जारी कर दिए गए थे। इस वर्ष 12वीं में 49.12% स्टूडेंट्स पास हुए। लड़कियों का पास परसेंटेज 51.60% था। वहीं लड़कों का पास परसेंटेज 47.81% था। वहीं 10वीं का पास परसेंटेज 47.40% रहा। 10वीं में लड़कों का पास परसेंटेज 48.44% रहा। वहीं लड़कियों का पास परसेंटेज 45.96% रहा। 12वीं के टॉपर्स की बात करें तो कॉमर्स में कैथल की मोनिका कुमारी ने 484 अंक लाकर टॉप किया। आर्ट्स में जींद जिले के सरकारी स्‍कूल में पढ़ने वाले गुरमीत ने 489 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं 10वीं में जींद के रहने वाले कार्तिक ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर सेलिना यादव, सोनाली और हरिओम हैं। 10वीं में रेग्यूलर के 55.15 फीसदी छात्र पास हुए थे। वहीं ओपन का पास प्रतिशत 66.73 फीसदी था।

