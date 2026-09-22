HBSE Admit Card 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अक्टूबर 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। शैक्षिक और मुक्त विद्यालय (ओपन स्कूल) के विद्यार्थियों के लिए जारी ये प्रवेश-पत्र 22 सितंबर 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं।

कब से शुरू होंगी हरियाणा बोर्ड की अक्टूबर परीक्षाएं

हरियाणा बोर्ड की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पूरक परीक्षाएं 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं राज्यभर में 140 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी।

ये परीक्षाएं एकेडमिक और ओपन स्कूल श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसमें पूरक परीक्षा के अलावा संबंधित श्रेणियों के पुनः उपस्थित होने, अतिरिक्त विषय और सुधार से जुड़े परीक्षार्थी भी शामिल हैं। BSEH की वेबसाइट पर अक्टूबर 2026 के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों की डेटशीट उपलब्ध है।

इतने विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल

हरियाणा बोर्ड के अक्टूबर 2026 परीक्षा आंकड़ों के अनुसार कुल 39,537 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 25,646 छात्र और 13,891 छात्राएं शामिल हैं। श्रेणीवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

परीक्षा श्रेणी परीक्षार्थियों की संख्या सेकेंडरी (Academic) 8,462 सीनियर सेकेंडरी (Academic) 7,647 सेकेंडरी (Open School) 8,850 सीनियर सेकेंडरी (Open School) 14,578 कुल 39,537

HBSE October Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

विद्यार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना हरियाणा बोर्ड अक्टूबर परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले BSEH की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. वेबसाइट के Admit Card/Examination से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. अक्टूबर 2026 माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड लिंक चुनें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. पिछला रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर में से उपलब्ध जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 8. इसका कलर प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट जरूरी

हरियाणा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवेदन के समय अपलोड की गई स्कैन फोटो को एडमिट कार्ड पर निर्धारित स्थान पर चिपकाना होगा। इस फोटो को राजपत्रित अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्य से सत्यापित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचें

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, इसलिए उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलना चाहिए। परीक्षा केंद्र का पता और अन्य जरूरी जानकारी अपने एडमिट कार्ड पर पहले ही जांच लें।

एडमिट कार्ड लैमिनेट न कराएं

बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड को लैमिनेट नहीं कराना चाहिए। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड पर तारीख के अनुसार परीक्षार्थी और निरीक्षक के हस्ताक्षर किए जाने हैं। इसलिए एडमिट कार्ड को सामान्य प्रिंट में ही सुरक्षित रखें।

परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र ले जाना जरूरी

परीक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रिंटेड कलर एडमिट कार्ड के साथ मूल पहचान पत्र लेकर जाना होगा। बोर्ड की ओर से पहचान से संबंधित निर्देशों का पालन करना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड और पहचान पत्र को तैयार रखें, ताकि प्रवेश के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

मोबाइल और स्मार्टवॉच पर प्रतिबंध

हरियाणा बोर्ड परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर सख्त निर्देश हैं। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर केवल वही सामान लेकर जाना चाहिए जिसकी अनुमति बोर्ड के निर्देशों में दी गई है।

एडमिट कार्ड में गलती है तो क्या करें?

यदि विद्यार्थी के एडमिट कार्ड में नाम, परीक्षा संबंधी विवरण या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बोर्ड के निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड कार्यालय में संपर्क करके सुधार करवाना होगा। परीक्षा के दिन समस्या होने का इंतजार करने के बजाय एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही सभी विवरणों की जांच करना बेहतर है।

नकल या फर्जी परीक्षार्थी पर सख्त कार्रवाई

बोर्ड ने परीक्षा में अनुचित गतिविधियों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देने या पहचान की धोखाधड़ी यानी impersonation की स्थिति में FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए और परीक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।