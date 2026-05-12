हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम 12 मई 2026, मंगलवार को जारी कर दिया गया। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन बोर्ड परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस साल HBSE क्लास 12वीं में कुल 84.67 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं और रेवाड़ी जिले की दीपिका ने टॉप किया है। दीपिका के 500 में से 499 मार्क्स आए हैं।

HBSE 12th Result 2026: Direct Link

दीपिका के गणित में आए 99 नंबर

रेवाड़ी जिले के गांव चिन्हड़ स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपिका को हिंदी, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व CPU सब्जेक्ट में पूरे 100 में से 100 मार्क्स हासिल किए हैं जबकि अंग्रेजी में उनके 99 नंबर आए हैं। वहीं दीपिका गणित विषय में 90 मार्क्स लेकर आई हैं। दीपिका आर्ट्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं। इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 84.98 रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 83.91 रही है।

हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं टॉपर्स लिस्ट 2026

रैंक नाम अंक स्कूल 1 दीपिका 499/500 विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्लर (रेवाड़ी) 2 उदिता 498/500 विश्ववरा कन्या गुरुकुल, रूड़की (रोहतक) 3 योगिता 497/500 शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल, बुढ़ाइन (जींद) 3 मुस्कान 497/500 ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, धमतान साहिब (जींद)

लड़कियों ने मारी बाजी

इस साल हरियाणा बोर्ड 12वीं क्लास में सबसे अधिक लड़कियां ही पास हुई हैं। टॉपर्स लिस्ट में भी 3 लड़कियों का नाम शामिल है। इस साल कुल पास 84.67 बच्चे पास हुए हैं। इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा है। लड़कों का पास प्रतिशत 81.45 रहा है, जबकि 87.97 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं। स्ट्रीम वाइज रिजल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण हुए हैं।

स्ट्रीम वाइस पास प्रतिशत

साइंस स्ट्रीम- 90.08%

कॉमर्स- 88.20%

आर्ट्स- 82.60%