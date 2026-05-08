Haryana Board 10th, 12th Result 2026 Date LIVE Updates: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE)जल्द ही हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 घोषित करने वाला है। बोर्ड पहले एचबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद एचबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी घोषित होगा। मीडिया सिद्धांत के अनुसार हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2026 12 से 15 मई के बीच जारी हो सकता है। हालाँकि रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि बोर्ड की ओर से जल्द ही की जाएगी।

हरियाणा बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार शर्मा ने 12वीं रिजल्ट 2026 की संभावित टाइमलाइन साझा की है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किए जाएंगे और इसके बाद ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा।

इस साल HBSE 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में कुल 5,66,411 छात्र शामिल हुए थे।

HBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट BSEH Official Website पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “HBSE 10th Result 2026” या “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. इसके बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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