Haryana Board 10th, 12th Result 2026 Date LIVE Updates: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE)जल्द ही हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 घोषित करने वाला है। बोर्ड पहले एचबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद एचबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी घोषित होगा। मीडिया सिद्धांत के अनुसार हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2026 12 से 15 मई के बीच जारी हो सकता है। हालाँकि रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि बोर्ड की ओर से जल्द ही की जाएगी।
हरियाणा बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार शर्मा ने 12वीं रिजल्ट 2026 की संभावित टाइमलाइन साझा की है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किए जाएंगे और इसके बाद ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा।
इस साल HBSE 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में कुल 5,66,411 छात्र शामिल हुए थे।
HBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट BSEH Official Website पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “HBSE 10th Result 2026” या “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. इसके बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
HBSE 10th 12th Result 2026 date LIVE: ऐसे करें ऑनलाइन चेक
हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। छात्र सबसे पहले bseh.org.in वेबसाइट खोलें। इसके बाद “HBSE 10th Result 2026” या “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। ‘Submit’ बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र अपने मार्कशीट का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन स्कोरकार्ड अस्थायी होगा। मूल मार्कशीट बाद में स्कूलों से मिलेगी। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है।
HBSE 10th 12th Result 2026 date LIVE: हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट
हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने वाला है। छात्र बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बार परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की गई थी। बोर्ड के अनुसार, परिणाम तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र bseh.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर जरूरी होगा। यदि वेबसाइट स्लो हो तो छात्र कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। बोर्ड जल्द रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा करेगा।
HBSE 10th 12th Result 2026 date LIVE: इंटर रिजल्ट पहले होगा जारी
हरियाणा बोर्ड पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। HBSE चेयरमैन ने संकेत दिए हैं कि रिजल्ट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम देखें। रिजल्ट जारी होने के साथ टॉपर्स लिस्ट और पास प्रतिशत भी जारी किया जा सकता है।
HBSE 10th 12th Result 2026 date LIVE: 12 से 15 मई के बीच आ सकता है रिजल्ट
हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE) जल्द ही रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, HBSE 12वीं रिजल्ट पहले जारी होगा, जबकि 10वीं का परिणाम उसके बाद घोषित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से आधिकारिक तारीख जल्द घोषित की जाएगी। छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद bseh.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल लाखों छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है और सभी को अब रिजल्ट डेट का इंतजार है।