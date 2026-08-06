हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने PRT (Level-1), TGT (Level-2) और PGT (Level-3) की फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष HTET परीक्षा में लगभग 2.33 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उम्मीदवार अपने रोल नंबर/मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसी लॉगिन डिटेल्स दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं।

HTET Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1. BSEH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. HTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर/मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

फाइनल आंसर-की भी जारी

रिजल्ट के साथ बोर्ड ने HTET 2026 की फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। इससे पहले प्रोविजनल आंसर-की पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया गया है।

HTET परीक्षा कब हुई थी?

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का आयोजन 4 और 5 जुलाई 2026 को तीन स्तरों के लिए किया गया था।

Level-1 (PRT): कक्षा 1 से 5

Level-2 (TGT): कक्षा 6 से 8

Level-3 (PGT): कक्षा 9 से 12

यह परीक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आयोजित की जाती है।

HTET 2026 न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

HTET में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्यतः 60% अंक प्राप्त करने होते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट लागू होती है।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार निम्न विवरण देख सकेंगे।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा स्तर (PRT/TGT/PGT)

प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

श्रेणी

अन्य परीक्षा संबंधी विवरण

HTET Result 2026 Direct Link

HTET Final Answer Key 2026 Direct Link