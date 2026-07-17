Haryana ITI Admission Result 2026: हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने हरियाणा आईटीआई एडमिशन रिजल्ट 2026 (Haryana ITI Admission Result 2026) जारी कर दिया है। विभाग ने 17 जुलाई 2026 को मेरिट लिस्ट के साथ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आईटीआई प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट admissions.itiharyana.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट का स्टेटस देख सकते हैं।

हरियाणा आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया के तहत राज्य के सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेडों में दाखिला दिया जाएगा।

Haryana ITI Merit List 2026 कैसे तैयार की गई?

विभाग ने मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के कक्षा 10 या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की है। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, श्रेणी, क्वालिफाइंग परीक्षा के अंक और मेरिट रैंक शामिल हैं। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को उनकी पसंद, सीटों की उपलब्धता और आरक्षण नियमों के अनुसार सीट आवंटित की गई है।

Haryana ITI Seat Allotment 2026 में सीट मिलने के बाद क्या करें?

जिन उम्मीदवारों को प्रथम चरण में सीट आवंटित हुई है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर संबंधित आईटीआई संस्थान में जाकर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है, तो वह आगामी काउंसलिंग राउंड में भी भाग ले सकता है। हरियाणा आईटीआई काउंसलिंग कुल चार चरणों में आयोजित की जाएगी।

Haryana ITI Counselling 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे।

कक्षा 8 या कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाणपत्र

SC/ST/OBC/PH प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

आधार कार्ड

हरियाणा निवास प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

दो हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

Haryana ITI Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. हरियाणा आईटीआई एडमिशन की आधिकारिक वेबसाइट admissions.itiharyana.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. Haryana ITI Admission Result 2026 या Round 1 Seat Allotment लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना पंजीकृत ईमेल आईडी और आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. मेरिट लिस्ट या सीट अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

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