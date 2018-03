HSSC Clerk Final Result 2017: हरियाणा क्लर्क भर्ती के फाइनल रिजल्ट्स घोषित, hssc.gov.in पर यूं चेक करें

Haryana, HSSC Clerk Final Result 2017-18: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने क्लर्क भर्ती के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और इंटरव्यू/वाइवा-वॉइस के बाद यह अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग, बोर्ड और कॉर्पोरेशन्स में रिक्त पड़े 6140 क्लर्क पदों के लिए अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको रिजल्ट चेक करने का तरीका। रिजल्ट देखने के लिए लॉगइन करें HSSC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.hssc.gov.in/ पर। अब “Results” टैब पर क्लिक करें। नई विंडो में आपको “Final Result for the post of Clerk for Various departments/Coorporation” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इस पीडीएफ फाइल में ही चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। अपना रोल नंबर चेक करने के लिए “Ctrl+F” टाइप करें और फिर सर्च कॉलम में अपना रोल नंबर डालें। बता दें 6 हजार से ज्यादा क्लर्क पदों के लिए नोटिफिकेशन 2015 में जारी किया गया था। आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2016 तक चली थी। 12वीं पास उम्मीदवार ही इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते थे। लिखित परीक्षा 200 अंकों की थी। वहीं वाइवा-वॉइस कुल 25 अंकों के लिए हुआ था। अधिक जानकारी आप वेबसाइट www.hssc.gov.in पर हासिल कर सकते हैं।

