Haryana Court Clerk Admit Card 2026: अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए सोसाइटी (SSSC) ने हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया।

इस भर्ती अभियान के जरिए क्लर्क के 1,265 पद भरे जाएंगे। भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी और इसका आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।

Haryana Court Clerk Admit Card 2026 जारी

SSSC ने हरियाणा अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने Registration ID/User ID और Password की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देश दिए गए होंगे। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।

24 अगस्त से शुरू होगी Haryana Court Clerk Exam

हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती की CBT परीक्षा 24 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा अलग-अलग तिथियों और केंद्रों पर आयोजित होगी। उम्मीदवार के लिए निर्धारित परीक्षा तारीख, समय और केंद्र की जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को केवल परीक्षा की सामान्य तारीख देखकर केंद्र पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र के अनुसार ही पहुंचना होगा।

1,265 क्लर्क पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के 1,265 पद भरना है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को CBT परीक्षा में शामिल होना है।

Haryana Court Clerk Admit Card 2026: जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था SSSC पद क्लर्क विभाग हरियाणा सबओर्डिनेट कोर्ट कुल पद 1,265 एडमिट कार्ड जारी 17 अगस्त 2026 परीक्षा मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ( CBT) परीक्षा शुरू 24 अगस्त 2026 परीक्षा की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 एडमिट कार्ड मोड ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in

Haryana Court Clerk Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले SSSC की आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in खोलें।

स्टेप 2. Clerk (Subordinate Courts of Haryana) भर्ती सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3. Haryana Court Clerk Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना Registration ID/User ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

स्टेप 6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. हॉल टिकट डाउनलोड करें।

स्टेप 8. इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स जरूर जांचें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन जानकारियों को जरूर चेक करें:

नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

परीक्षा केंद्र

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय

रिपोर्टिंग टाइम

शिफ्ट

परीक्षा संबंधी निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले संबंधित भर्ती प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी में किसी भी तरह की गलती न करें।

Haryana Court Clerk Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख एडमिट कार्ड जारी 17 अगस्त 2026 CBT परीक्षा शुरू 24 अगस्त 2026 CBT परीक्षा समाप्त 7 सितंबर 2026 कुल रिक्तियां 1,265

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले से चेक कर लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन किसी तरह की जल्दबाजी से बचने के लिए रिपोर्टिंग टाइम से पर्याप्त पहले केंद्र पर पहुंचें।

Haryana Court Clerk Admit Card 2026 Direct Link