हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस साल रक्षा बंधन पर लड़कियों को बड़ा तौहफा देने का मन बना लिया है। खट्टर सरकार राज्य में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में 10 नए महिला कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खट्टर सरकार में एक अधिकारी ने कहा है कि खट्टर रक्षाबंधन पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 नए कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे।

राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कॉलेजों की मैपिंग के बाद यह तय किया गया कि 20 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। 10 नए महिला कॉलेजों के साथ राज्य में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 350 हो जाएगी।

Haryana CM Manohar Lal Khattar approves opening of 10 new women colleges in the state

— Press Trust of India (@PTI_News) August 1, 2020