Haryana Board Exams 2023: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 12वीं और 10वीं का री-एग्जाम का शेड्यूल, जानिए पूरा ब्योरा

Haryana Board Exams 2023: हरियाणा बोर्ड ने कहा कि कुछ परीक्षा केंद्रों में रद्द किए गए विषयों की दोबारा परीक्षा 29 और 31 मार्च, 2023 को आयोजित की जाएगी।

Haryana Board Exams 2023, BSEH: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया री-एग्जाम परीक्षा का शेड्यूल। (प्रतीकात्मक फोटो)

पढें एजुकेशन (Education News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram