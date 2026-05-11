Haryana Board 12th Result 2026 Date LIVE Updates: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बोर्ड के अनुसार, हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 14 मई 2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट BSEH Official Website पर जाकर चेक कर सकेंगे। हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और हरियाणा बोर्ड इंटर रिजल्ट डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।
HBSE 12th Result 2026 कब आएगा?
हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, HBSE Class 12 Result 2026 का ऐलान 14 मई को किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
HBSE 12th Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट BSEH Portal पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।
स्टेप 3. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
HBSE 12वीं रिजल्ट 2026 की ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारियां दर्ज होंगी।
छात्र का नाम
रोल नंबर
विषयवार अंक
कुल प्राप्तांक
ग्रेड
डिवीजन
पास/फेल स्टेटस
बोर्ड ने कब आयोजित की थी परीक्षा?
हरियाणा बोर्ड ने इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थीं। लाखों छात्रों ने पेन-पेपर मोड में परीक्षा दी थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा निर्धारित केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद रिजल्ट तैयार किया गया।
रीचेकिंग और कंपार्टमेंट परीक्षा की जानकारी भी जल्द
बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी जारी कर सकता है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगी?
रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद उपलब्ध ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट बाद में उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक छात्र डाउनलोड की गई कॉपी को एडमिशन और अन्य दस्तावेजी कार्यों के लिए सुरक्षित रखें।
bseh.org.in, HBSE 12th Result 2026 LIVE: परीक्षा के बाद पूरा हुआ मूल्यांकन कार्य
हरियाणा बोर्ड ने इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों पर किया गया। बोर्ड अधिकारियों की निगरानी में कॉपियों की जांच पूरी होने के बाद रिजल्ट तैयार किया गया। इस साल भी लाखों छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। अब सभी छात्र रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से रिजल्ट प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है और तय तारीख पर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
bseh.org.in, HBSE 12th Result 2026 LIVE: ऐसे करें HBSE 12th Result 2026 चेक
हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। छात्र अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट की कॉपी भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखें। ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएगी।
bseh.org.in, HBSE 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट की तारीख घोषित
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख की घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार, HBSE 12th Result 2026 को 14 मई को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। लाखों छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया और मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सके। ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगी।