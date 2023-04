HBSE 10th, 12th Board Result Date 2023: कब आएगा हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? ये रही लेटेस्ट जानकारी

HBSE Haryana Board Result 2023: हरियाणा में कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे।

हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2023 मई में जारी हो सकता है (file photo)

Haryana Board 10th, 12th Result: हरियाणा के छात्रों के लिए एक अहम खबर आ रही है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के पहले हफ्ते में परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। हालांकि अभी तक इस पर बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। हरियाणा बोर्ड के परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे। इसलिए छात्रों के लिए सलाह है कि वह लगातार हरियाणा बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बता दें कि हरियाणा बोर्ड ने 27 फरवरी से 28 मार्च तक कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित की थी। जबकि 27 फरवरी से 25 मार्च तक दसवीं की परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं हरियाणा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर जाना होगा। फिर इसके बाद होमपेज पर हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। वहीं 12 वीं के छात्र अपने कक्षा के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करेंगे इसके बाद अब परिणाम लॉग इन विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा जहां छात्र रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करेंगे। फिर फाइंड रिजल्ट पर क्लिक करें। BSEH 10वीं और 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्‍ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। Also Read Fraud Visa: ऑस्ट्रेलिया के 5 विश्वविद्यालयों ने भारतीय छात्रों पर लगाया बैन बता दें कि पिछले साल जून महीने में हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था। 2 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा बोर्ड के परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि कोई छात्र 33 फीसदी अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह कंपार्टमेंट परीक्षा देता है। यदि छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में भी 33 फीसदी अंक नहीं ला पाता तो वह फेल घोषित कर दिया जाता है। 2022 में हरियाणा के 12वीं के रिजल्ट में आर्ट्स स्ट्रीम से 86.61 फीसदी छात्र पास हुए थे। जबकि साइंस स्ट्रीम से 86.58 फ़ीसदी छात्र पास हुए थे। वहीं कॉमर्स के छात्रों का पास प्रतिशत 92.52 था। https://www.jansatta.com/blank.html

