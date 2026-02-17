HBSE Admit Card 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने आज यानी 17 फरवरी 2026 को कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) की वार्षिक परीक्षाओं (फरवरी-मार्च 2026) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। रेगुलर, प्राइवेट, ओपन स्कूल और अन्य श्रेणियों के छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

बोर्ड परीक्षाएं राज्यभर के 1,421 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें।

HBSE 10वीं, 12वीं परीक्षा 2026: तिथि और समय

कक्षा 10वीं: 26 फरवरी से 20 मार्च 2026

कक्षा 12वीं: 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026

परीक्षा समय: दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक (दोनों कक्षाओं के लिए समान)

रेगुलर छात्रों को एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा?

हरियाणा बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा के अनुसार, रेगुलर स्कूल के छात्रों के एडमिट कार्ड स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे, जिसकी प्रकिया इस प्रकार है।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

स्टेप 2. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

स्टेप 3. सामने दिख रहे विकल्पों में 10वीं, 12वीं के एडमिट कार्ड पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 5. इन एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालें।

स्टेप 6. प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर लगवाएं।

स्टेप 7. छात्रों को एडमिट कार्ड वितरित करें।

प्राइवेट उम्मीदवार ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

स्टेप 2. नाम और रोल नंबर दर्ज कर,लॉगिन करें।

स्टेप 3. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड का कलर प्रिंटआउट निकालें।

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

यदि एडमिट कार्ड में नाम, विषय, जन्मतिथि आदि में त्रुटि हो, तो छात्र को मूल दस्तावेजों के साथ बोर्ड कार्यालय जाना होगा और आवश्यक संशोधन शुल्क जमा करना होगा। एडमिट कार्ड में पाई जाने वाली गलतियों में सुधार के लिए 20 फरवरी 2026 तक ही अनुमति होगी।

परीक्षा शुरू होने के बाद फोटो या हस्ताक्षर में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। यदि किसी छात्र का रोल नंबर रोका गया है तो संबंधित स्कूल/अभ्यर्थी को कार्य दिवस पर बोर्ड कार्यालय जाना होगा।

दिव्यांग छात्रों के लिए लेखक (Scribe) सुविधा

दिव्यांग छात्रों को लेखक सुविधा के लिए, वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र या UDID कार्ड प्रस्तुत करना होगा (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)। परीक्षा केंद्र पर सुपरिंटेंडेंट परीक्षा से 1 घंटे पहले लेखक उपलब्ध कराएंगे और बोर्ड कार्यालय में सत्यापन परीक्षा से एक दिन पहले किया जाएगा

हरियाणा बोर्ड एग्जाम हेल्पलाइन

हरियाणा बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा या एडमिट कार्ड के संबंध में किसी भी तरह की परेशानी से सामना होने की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, जो नीचे दी गई हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 01664-254309

ईमेल (10वीं): assec@bseh.org.in

ईमेल (12वीं): assrs@bseh.org.in / adhos@bseh.org.in

परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें

एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी साथ रखें

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ) प्रतिबंधित

उत्तर पुस्तिका पर सही रोल नंबर व विषय कोड भरें

किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें

HBSE 2026 Result कब आएगा ?

परीक्षा परिणाम अप्रैल/मई 2026 में जारी होने की संभावना और रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कंपार्टमेंट परीक्षा की सूचना रिजल्ट के बाद जारी की जाएगी

HBSE Admit Card 2026 FAQs

Q1. HBSE 10वीं, 12वीं एडमिट कार्ड 2026 कब जारी होगा?

A. 17 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।

Q2. क्या छात्र खुद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?

A. रेगुलर छात्र नहीं। उनका एडमिट कार्ड स्कूल द्वारा दिया जाएगा। प्राइवेट/ओपन स्कूल छात्र स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं।

Q3. एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें?

A. 20 फरवरी 2026 तक बोर्ड कार्यालय जाकर सुधार करवाएं।

Q4. क्या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मान्य है?

A. नहीं, रंगीन A4 साइज प्रिंट अनिवार्य है।

Q5. परीक्षा का समय क्या रहेगा?

A. दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक।

Direct link to download HBSE Admit Card 2026