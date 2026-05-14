Haryana Board 10th Result 2026 LIVE Updates: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा आज यानी 14 मई 2026 को एचबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2026 जारी करेगा। एचबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और एचबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी डिटेल Jansatta.com/education पर मिलेगी।

हरियाणा बोर्ड द्वारा इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंकों का संकलन पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

HBSE 10th Result 2026 में क्या-क्या होगा शामिल

ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्रों के विषयवार अंक, ग्रेड, पास/फेल स्टेटस और डिवीजन की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से लॉगिन किया जा सके।

HBSE 10th Result 2026 कैसे चेक करें

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “HBSE Secondary Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सभी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

HBSE 10th Result 2026 पासिंग मार्क्स

हरियाणा बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

टॉपर्स लिस्ट और कंपार्टमेंट परीक्षा की जानकारी

रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड टॉपर्स लिस्ट, जिलेवार प्रदर्शन और कंपार्टमेंट परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी जारी कर सकता है। छात्र रिजल्ट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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