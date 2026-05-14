Haryana Board 10th Result 2026 LIVE Updates: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा आज यानी 14 मई 2026 को एचबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2026 जारी करेगा। एचबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और एचबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी डिटेल Jansatta.com/education पर मिलेगी।
हरियाणा बोर्ड द्वारा इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंकों का संकलन पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
HBSE 10th Result 2026 में क्या-क्या होगा शामिल
ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्रों के विषयवार अंक, ग्रेड, पास/फेल स्टेटस और डिवीजन की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से लॉगिन किया जा सके।
HBSE 10th Result 2026 कैसे चेक करें
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “HBSE Secondary Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सभी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
HBSE 10th Result 2026 पासिंग मार्क्स
हरियाणा बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।
टॉपर्स लिस्ट और कंपार्टमेंट परीक्षा की जानकारी
रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड टॉपर्स लिस्ट, जिलेवार प्रदर्शन और कंपार्टमेंट परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी जारी कर सकता है। छात्र रिजल्ट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार
हरियाणा बोर्ड 10वीं परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र आज अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। Board of School Education Haryana द्वारा रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। इस वर्ष परीक्षाएं राज्यभर में कड़ी निगरानी के बीच आयोजित की गई थीं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक, ग्रेड और डिवीजन की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: बढ़ सकता है वेबसाइट पर ट्रैफिक
HBSE 10वीं रिजल्ट जारी होते ही बड़ी संख्या में छात्र वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, जिसके कारण सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि वेबसाइट खुलने में समस्या आती है तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। bseh.org.in पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने का आधिकारिक समय जल्द घोषित किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी
हरियाणा बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड जल्द ही कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट आने के बाद अपने अंकों को ध्यान से जांचें। यदि किसी विषय में अपेक्षा से कम अंक आते हैं तो रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी
हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्रों की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड, डिवीजन और पास या फेल स्टेटस शामिल रहेगा। Board of School Education Haryana छात्रों को सलाह देता है कि ऑनलाइन मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें। मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएगी। ऑनलाइन स्कोरकार्ड अस्थायी रूप से उपयोग किया जा सकेगा।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: ऐसे चेक करें HBSE 10वीं रिजल्ट
HBSE Class 10 Result 2026 चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in
पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले “HBSE Secondary Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करें। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र भविष्य के लिए मार्कशीट का प्रिंटआउट भी निकाल लें। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करने की सलाह दी गई है।
bseh.org.in, HBSE 10th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
हरियाणा बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। Board of School Education Haryana की ओर से रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन मार्कशीट में विषयवार अंक, ग्रेड और पास/फेल स्टेटस की जानकारी मिलेगी। छात्रों को अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।