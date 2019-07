केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (HRD) ने कल 15 जुलाई को ‘सेल्फी विद गुरु’ कैंपेन की शुरुआत की। मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों से एक गुरु के साथ एक सेल्फी क्लिक करने और उन्हें #SelfiewithGuru के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यदि लोग किसी के साथ अपनी सेल्फी पोस्‍ट करते हैं, जिसे वे अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो इससे भारत की गुरु-शिष्य (शिक्षक-शिष्य) संस्कृति को बल मिलेगा।” हिंदी में रिकॉर्ड किए गए संदेश में उन्होंने कहा,” गुरु कोई भी हो सकता है जिसने आपको जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया हो।”

To mark the occasion of Guru Purnima, Union HRD Minister @DrRPNishank today launched a people’s campaign #SelfiewithGuru inviting participation from all to post their selfie with their teachers on social media and highlight the importance of teachers in our lives. @PMOIndia pic.twitter.com/Tu6Oa97ESX

— Ministry of HRD (@HRDMinistry) July 15, 2019