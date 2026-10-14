UP Schools Halwa Upma Scheme 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार नवंबर 2026 से स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील के अतिरिक्त सूजी से बना मीठा हलवा और नमकीन उपमा भी परोसेगी। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत शुरू होने वाली यह व्यवस्था 14 सप्ताह तक चलेगी और फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। बच्चों को हर शुक्रवार अतिरिक्त नाश्ता दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के साथ स्कूलों में भोजन के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना है।

UP School News: कब मिलेगा हलवा और कब उपमा?

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम के लिए साप्ताहिक मेन्यू तय किया है। इसके अनुसार, महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को मीठा सूजी का हलवा दिया जाएगा, जबकि दूसरे और चौथे शुक्रवार को नमकीन उपमा परोसा जाएगा। यदि किसी शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी रहती है, तो बच्चों को अगले कार्यदिवस पर यह अतिरिक्त भोजन दिया जाएगा।

समय बच्चों को क्या मिलेगा शुरुआत नवंबर 2026 योजना की अवधि 14 सप्ताह अंतिम अवधि फरवरी 2027 वितरण का दिन हर शुक्रवार पहला और तीसरा शुक्रवार मीठा सूजी का हलवा दूसरा और चौथा शुक्रवार नमकीन उपमा शुक्रवार को छुट्टी होने पर अगले कार्यदिवस पर वितरण

पांचवां शुक्रवार पड़ने वाले महीनों में भी निर्धारित मेन्यू के अनुसार उपमा दिया जाएगा। यह अतिरिक्त भोजन नियमित मध्याह्न भोजन की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसके अलावा उपलब्ध कराया जाएगा।

हर बच्चे को कम से कम 30 ग्राम सूजी से बना व्यंजन मिलेगा

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी का इस्तेमाल करके हलवा या उपमा तैयार किया जाएगा। इसके साथ व्यंजन के अनुसार अन्य सामग्री भी मिलाई जाएगी।

मीठे हलवे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में सूजी, घी, चीनी और कद्दूकस किया हुआ नारियल शामिल हैं, तो नमकीन उपमा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में सूजी, तेल, मौसमी सब्जियां, मूंगफली, नमक और मसाले शामिल हैं। इस तरह बच्चों को नियमित भोजन के अलावा मेन्यू में विविधता मिलेगी। हालांकि, वास्तविक पोषण व्यंजन में इस्तेमाल की गई सामग्री और उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा।

मिड-डे मील के समय से अलग होगा वितरण

स्कूलों में हलवा और उपमा का वितरण मध्यावकाश के दौरान किया जाएगा। इसके बाद बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित मध्याह्न भोजन भी मिलता रहेगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और स्कूलों में भोजन के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना है। योजना को लागू करने के लिए स्कूलों को निर्धारित मेन्यू और सामग्री की मात्रा का पालन करना होगा।

भोजन की गुणवत्ता पर भी रहेगी नजर

बेसिक शिक्षा विभाग ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षित रखरखाव पर जोर दिया है। स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल करने और संभव होने पर पैकेटबंद तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुरूप सामग्री खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, खाद्य सामग्री को सही तरीके से स्टोर करना और तैयार भोजन की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी होगा। स्कूलों को लाभार्थियों की जानकारी, स्टॉक रजिस्टर और भोजन वितरण से संबंधित तस्वीरों का रिकॉर्ड भी रखना होगा, ताकि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके।

किन स्कूलों के बच्चों को मिलेगा लाभ?

यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शुरू की जा रही है। स्कूलों को तय कार्यक्रम के अनुसार हलवा और उपमा तैयार कर बच्चों को वितरित करना होगा।

योजना नवंबर 2026 से फरवरी 2027 तक 14 सप्ताह चलेगी। बच्चों को मिलने वाला अतिरिक्त व्यंजन नियमित मिड-डे मील के साथ अलग से दिया जाएगा। स्कूलों को वितरण और गुणवत्ता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।