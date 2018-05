GUJCET Result 2018 declared at www.gujcet.gseb.org: परिणाम घोषित, gseb.org पर यूं चेक करें रिजल्ट

GUJCET Result 2018 to be declared shortly at www.gujcet.gseb.org: गुजरात सेकेंड्री एंड हायर सेकेंड्री एजुकेशन बोर्ड गुरुवार को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (GUJCET) के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.gseb.org पर सुबह 9 बजे जारी हुए। नतीजे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। GUJCET के साथ ही HSC साइन्स (12वीं) के नतीजे भी जारी हो चुके हैं। www.gseb.org के अलावा आप नतीजे ऑनलाइन www.indiaresults.com पर भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नतीजे चेक करने का तरीका। नतीजे देखने के लिए बताई गई वेबसाइट पर लॉगइन करें। रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर या मांगी गई अन्य जानकारी बॉक्स में सब्मिट करें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा।

जानकारी के लिए आपको बता दें GUJCET की उत्तर कुंजी 1 मई 2018 को जारी हुई थी। परीक्षा में 1,34,979 छात्र-छात्राएं अपीयर हुए थे। परीक्षा लगभग 34 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। बता दें 2017 से राज्य में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला पाने के लिए GUJCET पास करना अनिवार्य किया गया था।

GSEB HSC 12th Science Result 2018 at www.gseb.org