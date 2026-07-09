गुजरात एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज (ACPC) ने गुजरात पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PGCET) 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने ME और MTech प्रवेश परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट acpc.gujarat.gov.in पर जाकर विषयवार फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

फाइनल आंसर-की जारी होने के साथ ही परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक मार्किंग स्कीम की मदद से अपने संभावित अंक का अनुमान भी लगा सकते हैं।

आपत्तियों की समीक्षा के बाद जारी हुई फाइनल आंसर-की

एसीपीसी ने 8 जुलाई 2026 को फाइनल आंसर-की जारी की है, इससे पहले आयोग ने प्रोविजनल आंसर-की पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आवश्यक संशोधन कर अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। अब जारी की गई फाइनल आंसर-की के आधार पर ही परिणाम तैयार किया जाएगा।

इन विषयों की फाइनल आंसर-की उपलब्ध

उम्मीदवार निम्नलिखित विषयों की फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

केमिकल इंजीनियरिंग

बायोटेक्नोलॉजी

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग

फूड इंजीनियरिंग

मेटलर्जी

सिविल इंजीनियरिंग

कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

मेकाट्रॉनिक्स

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग

उम्मीदवारों को अपनी प्रश्न पुस्तिका (Question Paper) की सीरीज (Series) के अनुसार सही आंसर-की डाउनलोड करनी होगी।

Gujarat PGCET Final Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

स्टेप 1. ACPC की आधिकारिक वेबसाइट acpc.gujarat.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर List of Available Courses सेक्शन में ME/M.Tech विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ME/MTech GATE/PGCET Based Admission Cycle AY 2026-27 लिंक खोलें।

स्टेप 4. Final Answer Key for Different Subjects/Series of PGCET-2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अपना विषय और प्रश्न पत्र की सीरीज चुनें।

स्टेप 6. फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 7. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी

फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम घोषित होने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसके आधार पर ME और MTech पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।

आंसर-की से ऐसे लगाएं संभावित अंक

फाइनल आंसर-की की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आधिकारिक मार्किंग स्कीम के अनुसार संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इससे उन्हें रिजल्ट से पहले अपनी संभावित रैंक और काउंसलिंग की तैयारी करने में मदद मिलेगी।