GSEB SSC Result 2026 LIVE Updates: गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSEB) कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द ही करने वाला है। बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट 04 मई 2026, सोमवार को जारी कर दिया गया। अब 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को हाई स्कूल के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 06 मई को की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

कहां चेक कर सकते हैं गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को रिजल्ट एक्सेस करने के लिए अपनी सीट नंबर का इस्तेमाल करना होगा। बोर्ड द्वारा SSC रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। कुल मिलाकर छात्र तीन प्लेटफॉर्म पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

GSEB SSC (10th) Result 2026: कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

GSEB SSC (10th) Result 2026: रिजल्ट चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर ही SSC Result 2026 या GSEB Class 10 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. दिए गए फील्ड में अपना सीट नंबर डालें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. गुजरात बोर्ड Class 10 का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

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