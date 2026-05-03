Gujarat Board 12th Result 2026 at gseb.org LIVE: गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSEB) 4 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे कक्षा 12वीं (HSC) और GUJCET 2026 के परिणाम जारी करेगा। बोर्ड साइंस, जनरल (आर्ट्स/कॉमर्स) सहित सभी प्रमुख स्ट्रीम्स के साथ गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (GUJCET) का रिजल्ट भी घोषित करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

केवल 6 अंकों के सीट नंबर से चेक होगा रिजल्ट

बोर्ड ने रिजल्ट प्रक्रिया को आसान बनाते हुए केवल 6 अंकों के सीट नंबर से परिणाम देखने की सुविधा दी है। छात्रों को जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य रिजल्ट पोर्टल पर सिर्फ सीट नंबर दर्ज करके परिणाम देखा जा सकेगा।

GSEB HSC Result 2026 वेबसाइट पर कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर HSC Result 2026 या GUJCET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना 6 अंकों का सीट नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 6. भविष्य के लिए provisional marksheet डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट पेज पर छात्रों को निम्न जानकारी दिखाई देगी।

विषयवार अंक

ग्रेड

कुल प्रतिशत

पास/फेल स्थिति

कुल योग

क्वालिफाइंग स्टेटस

WhatsApp से तुरंत पाएं रिजल्ट

गुजरात बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने WhatsApp आधारित रिजल्ट सेवा भी शुरू की है।

छात्र अपना सीट नंबर +91 63573 00971 पर WhatsApp कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट सीधे रिप्लाई मैसेज के रूप में प्राप्त होगा।

रिजल्ट चेक करने से पहले ये रखें तैयार

रिजल्ट देखने से पहले छात्र अपना एडमिट कार्ड साथ रखें, क्योंकि उसी पर 6 अंकों का सीट नंबर दर्ज होता है। यही नंबर सभी माध्यमों—वेबसाइट, WhatsApp और SMS—में आवश्यक होगा।

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