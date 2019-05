Gseb.org, Gujarat Board 12th Arts, Commerce Result 2019 LIVE Updates: गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी

Gujarat Board GSEB 12th Result 2019 LIVE Updates: Gujarat Board Result 2019, Gujarat 12th Results for Arts and Commerce गुजरात बोर्ड GSEB HSC Result, GSEB 12th Arts Result, GSEB 12th Commerce Result, Gujarat 12th Arts Result, Gujarat 12th Commerce Result आज जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह ही जारी किया गया। Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board or GSHSEB ने 12वीं के एग्जाम कराए थे। इस साल एग्जाम 7 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चले थे। स्टूडेंट्स यहां क्लिक करके सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Gujarat GSEB 12th Arts, Commerce Result 2019: Check here

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही SMS से भी रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होगा। बोर्ड 12वीं साइंस का रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। इसका रिजल्ट 71.9 फीसदी रहा था। 12वीं साइंस में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। लड़कियां का पास प्रतिशत 72.01 रहा जबकि लड़कों का 71.83 फीसदी। 35 स्कूलों का रिजल्ट 100 फीसदी रहा। 49 स्कूलों का रिजल्ट 10 फीसदी से भी कम रहा।