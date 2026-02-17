Gujarat Board Admit Card 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने कक्षा 10वीं (SSC) और कक्षा 12वीं (HSC) बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने एडमिट कार्ड स्कूल लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। छात्र-छात्राएं अपना GSEB SSC/HSC Admit Card 2026 संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड के अनुसार, बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को समय से पहले अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसमें दी गई सभी जानकारियों की जांच करना अनिवार्य है।

गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा तिथि 2026

GSEB कक्षा 10वीं (SSC) बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में होंगी।

गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा तिथि 2026

जीएसईबी कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के हॉल टिकट जनवरी 2026 में पहले ही जारी किए जा चुके थे।

GSEB SSC Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? (स्कूल के लिए)

केवल स्कूल प्राधिकरण ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी प्रकिया नीचे दी गई है।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं।

स्टेप 2. Gujarat Board SSC Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक विवरण (नाम, रोल नंबर आदि) दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित होगा।

स्टेप 5. डाउनलोड कर प्रिंट निकालें और छात्रों को वितरित करें।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें।

हॉल टिकट के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी रखें (जैसे स्कूल आईडी)।

एडमिट कार्ड पर फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट हों।

परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

यदि गुजरात बोर्ड एडमिट कार्ड में दर्ज किसी डिटेल जैसे नाम, विषय, जन्मतिथि या परीक्षा केंद्र में कोई कोई त्रुटि हो, तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें। आवश्यक होने पर स्कूल बोर्ड के सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी ब्रांच, गांधीनगर से सुधार करवा सकता है। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें।

GSEB Admit Card 2026 FAQ

Q1. क्या छात्र खुद से GSEB Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं?

A. नहीं, एडमिट कार्ड केवल स्कूल लॉगिन से डाउनलोड किया जा सकता है। छात्र इसे अपने स्कूल से प्राप्त करेंगे।

Q2. GSEB SSC और HSC परीक्षा 2026 कब से शुरू होगी?

A. दोनों परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलेंगी।

Q3. अगर एडमिट कार्ड खो जाए तो क्या करें?

A. तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें। स्कूल दोबारा प्रिंट निकालकर सत्यापित कॉपी दे सकता है।

Q4. क्या परीक्षा केंद्र पर बिना हॉल टिकट प्रवेश मिलेगा?

A. नहीं, बिना मूल हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

Q5. क्या प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अलग हॉल टिकट जारी हुआ था?

A. हां, साइंस स्ट्रीम की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट जनवरी 2026 में जारी किए गए थे।

Jansatta Education Expert Conclusion

GSEB 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 2026 परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सभी विद्यार्थी समय रहते अपने स्कूल से हॉल टिकट प्राप्त करें और उसमें दी गई जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करें। सही तैयारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा में शामिल होकर बेहतर प्रदर्शन करें।