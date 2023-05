GSEB 12th Science Result 2023: कल आने वाला है साइंस का रिजल्ट, छात्र ऐसे कर पाएंगे चेक

जीएसईबी 12वीं विज्ञान परिणाम 2023

गुजरात बोर्ड 12वीं रिजल्ट कल जारी होने वाला है। जो भी छात्र 12वीं के साइंस एग्जाम में बैठे थे, उन्हें कल अपना परिणाम पता चल जाएगा। गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर छात्र आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कहां कर पाएंगे रिजल्ट चेक, प्रक्रिया क्या? जानकारी के लिए बता दें कि इस साल मार्च में परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब कल यानी कि 2 मई को रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, छात्र http://www.gseb.org पर जा आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाना होगा। परीक्षा के बारे में जानिए सबकुछ इसके बाद होम पेज आएगा, वहां पर गुजरात बोर्ड रिजल्ट का एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें। फिर लॉग इन पेज खुल जाएगा जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी। इसके बाद आपका नतीजा आपके सामने होगा।वैसे इस बार कुल 1,07,663 छात्रों ने पंजीकरण कराया, वहीं इनमें से 1,06,347 छात्र उपस्थित रह पाए थे। अब कितने पास होते हैं, कौन टॉप मारता है, किसे फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब कल साफ हो जाएगा जब सुबह 9 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। वैसे कुछ दिन पहले ही यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए थे। इस बार रिकॉड टाइम में नतीजे सामने आए थे, ऐसे में उम्मीद पहले से थी कि गुजरात बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट भी समय रहते आ जाएगा। https://www.jansatta.com/blank.html

