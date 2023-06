Short Film Festival: ग्रेटर नोएडा में होगा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Greater Noida Short Film Festival का आयोजन 26-27 अगस्त को ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किया जाएगा।

मंगलवार को मेरठ में ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया गया। (Image- Jansatta)

Greater Noida Short Film Festival: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अगस्त महीने के अंत में दो दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 26-27 अगस्त को होने वाले इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर मंगलवार को मेरठ में लॉन्च किया गया। मेरठ चलचित्र सोसायटी इस कार्यक्रम की सह संयोजक है। ग्रेटर नोएडा शार्ट फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान भारतीय चित्र साधना के संस्थापक अरुण अरोड़ा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा फिल्म फेस्टिवल नए फिल्म निर्माताओं को एक सशक्त प्लेटफॉर्म देने की पहल है। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल 26 और 27 अगस्त 2023 को ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2023 है। अरुण अरोड़ा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का उद्देश्य भारतीय सिनेमा में भारतीय विचार का प्रसार सुनिश्चित करना है। ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में इन सब्जेक्ट्स पर कर सकते हैं अप्लाई आजादी का अमृत महोत्सव

वसुधैव कुटुम्बकम

भारतीय लोकतंत्र

हमारी संस्कृति, हमारी विरासत

भविष्य का भारत

सामाजिक सद्भाव

धर्म और अध्यात्म

महिला सशक्तिकरण

पर्यावरण

वोकल फॉर लोकल

ऐतिहासिक गलतियां

पशु और अन्य प्राणियों के साथ सह-अस्तित्व कैसे करें अप्लाई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के इच्छुक निर्माता अपनी एंट्री गूगल लिंक- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqLgE-0lHtLlhA9an20Zx9mShC19hluiJwKMAeof6qOvWRA/viewform के जरिए भेज सकते हैं। क्या है प्राइज मनी? फर्स्ट प्राइज- 11000 रुपये

सेकेंड प्राइज- 5100 रुपये

तीसरा प्राइज- 2100 रुपये

