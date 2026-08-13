कर्नाटक में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट (GPSTR) 2026 समेत विभिन्न शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 15,000 पदों को भरा जाएगा। नोटिफिकेशन 12 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और भर्ती 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए की जा रही है।

इस भर्ती में ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर (GPT), असिस्टेंट मास्टर (AM), प्राइमरी स्कूल टीचर (PST), फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET) और कंप्यूटर साइंस टीचर (CST) के पद शामिल हैं। कुल 15,000 रिक्तियों में सबसे अधिक 8,500 पद GPSTR के हैं। इसके अलावा असिस्टेंट मास्टर के 4,500, प्राइमरी स्कूल टीचर के 900, फिजिकल एजुकेशन टीचर के 600 और कंप्यूटर साइंस टीचर के 500 पद हैं।

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 में कितने पद हैं?

ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर यानी GPSTR के कुल 8,500 पदों पर भर्ती होगी। इनमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए 3,228 और नॉन-कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए 5,272 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं असिस्टेंट मास्टर के 4,500, प्राइमरी स्कूल टीचर के 900, फिजिकल एजुकेशन टीचर के 600 और कंप्यूटर साइंस टीचर के 500 पद हैं।

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 की महत्वपूर्ण आवेदन तारीखें

आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख तारीख नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 12 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 18 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 के लिए योग्यता

GPSTR और अन्य शिक्षक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद और विषय के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं/PUC, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या संबंधित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए B.Ed, D.Ed या TET जैसी शिक्षक प्रशिक्षण अथवा पात्रता परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए जारी ऑफिशियल जिला-वार नोटिफिकेशन में योग्यता जरूर जांच लें।

उम्र सीमा कितनी है?

दिए गए विवरण के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। 2A, 2B, 3A और 3B कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। आयु सीमा की गणना और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्राथमिकता दें।

आवेदन शुल्क

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये बताया गया है। वहीं SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को भुगतान से पहले ऑफिशियल आवेदन पोर्टल पर लागू शुल्क की पुष्टि जरूर करनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें प्रतियोगी लिखित परीक्षा, संबंधित पदों के लिए शारीरिक दक्षता या शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल हो सकते हैं। हालांकि GPSTR 2026 की अंतिम चयन प्रक्रिया और परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहिए।

GPSTR एग्जाम डेट 2026 कब होगी?

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 की लिखित परीक्षा की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी विभाग की ओर से बाद में जारी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहना चाहिए।

GPSTR रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?

उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 से कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए ये चरण अपनाएं:

स्टेप 1: सबसे पहले कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट schooleducation.karnataka.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर Karnataka Teacher Recruitment 2026/GPSTR Recruitment से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4: लॉगिन करके व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भरें।

स्टेप 5: निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6: अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7: फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें और आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 8: आवेदन सबमिट होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे?

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र और मार्कशीट, TET प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य निर्धारित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

GPSTR टीचर सैलरी 2026

GPSTR और अन्य शिक्षक पदों का वेतन कर्नाटक सरकार के निर्धारित वेतनमान के अनुसार होगा। उपलब्ध जानकारी में GPSTR और संबंधित शिक्षक पदों के लिए वेतनमान 44,425 रुपये से 99,400 रुपये प्रति माह बताया गया है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं। फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर की पुष्टि ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से की जा सकती है।

कुल मिलाकर, कर्नाटक में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा भर्ती अवसर है। 15,000 पदों की इस भर्ती में GPSTR के अकेले 8,500 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026 है। उम्मीदवार आवेदन से पहले अपने पद और विषय के अनुसार पात्रता शर्तों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें।

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देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी दो प्रमुख संस्थाओं एनसीईआरटी और सीबीएसई में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। संसद की एक समिति ने इन रिक्तियों पर चिंता जताते हुए जल्द और समयबद्ध तरीके से भर्ती करने की जरूरत बताई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।