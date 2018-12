Sarkari Naukri-Result 2018 LIVE Updates: सरकारी नौकरियों की बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

RPSC ने जारी किया स्‍कूल लेक्‍चरर्स एग्‍जाम का टाइम टेबल

राजस्‍थान लोक सेवा आयोग ने स्‍कूल लेक्‍चरर परीक्षा 2018 का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। Group A, B और C. Group A में G.K, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी विषय होंगे। Group A की परीक्षा 15 और 16 जनवरी को आयोजित होगी। Group B के विषय- G.K, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संगीत और बायोलॉजी होंगे और इसकी परीक्षा 17, 18 और 19 जनवरी को आयोजित होगी। Group C में G.K, इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य और कृषि, रासायनशास्त्र, नागरिकशास्त्र, गणित, पंजाबी और गृह विज्ञान होंगे। Group C के एग्जाम 20 से 23 जनवरी 2019 तक चलेंगे।