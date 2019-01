Sarkari Naukri-Result 2019 LIVE Updates: सरकारी नौकरी के लिए यहां कर सकते हैं आवेदन

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

एअर इंडिया में हैंडीमैन और रैंप सर्विस एजेंट समेत कई अन्य पदों पर बहाली होगी। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AIATSL) ने 190 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जनवरी 2019 को साक्षात्कार के लिए इस पते पर पहुंचें- Air India Ltd. Engineering Complex New Technical Area, Dum Dum, Kolkata – 700052 (Opposite to Airport SPEED POST office) बता दें कि विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग हैं।