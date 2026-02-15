गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (GSSC) ने गोवा पुलिस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य पुलिस विभाग में ग्रुप C के 722 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 14 फरवरी को वर्ष 2026 के विज्ञापन संख्या 2 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई थी।

जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सामने आई जानकारी के मुताबिक आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में पद उपलब्ध हैं। आंकड़ों के अनुसार 302 पद पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गोवा भर के युवा इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और केवल मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

