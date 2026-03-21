GOA GBSHSE 12th Result 2026 Out Today: गोवा में इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) आज (21 मार्च 2026, शनिवार) 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है।

आज शाम 5 बजे जारी होगा रिजल्ट

बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा आज शाम 5 बजे की जाएगी। रिजल्ट पोरवोरिम में बोर्ड कार्यालय की दूसरी मंजिल पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके बाद वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा जिसके बाद स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके परिणाम चेक कर पाएंगे।

कब आयोजित हुईं परीक्षा?

बता दें कि इस साल गोवा एचएसएससी परीक्षाएं 10 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं और 27 फरवरी 2026 तक चली थीं। लास्ट ईयर भी एग्जाम शुरू तो 10 फरवरी को हुए थे, लेकिन 1 मार्च को परीक्षा समाप्त हुई थीं। इस साल गोवा बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 17,283 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं जो कि पिछले साल (17,686) के मुकाबले थोड़ा सा कम हैं। पिछले साल गोवा बोर्ड 12वीं की परीक्षा का परिणाम 27 मार्च को घोषित किया गया था।