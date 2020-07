Goa Board SSC 10th Result 2020 Date: घोषित हुआ गोवा बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का समय और तारीख, ये रहीं पूरी डिटेल्स

Goa Board SSC 10th Result 2020 Date and Time: Goa Board for Secondary and Higher Secondary Education अपने 10वीं SSC के रिजल्ट की घोषणा करने जा रहा है। बोर्ड ने इसके लिए तारीख और समय तय कर लिए हैं और घोषणा कर दी है। गोवा बोर्ड SSC का रिजल्ट 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करेगा। इस साल लगभग 19680 छात्रों उन एग्जाम्स में शामिल हुए जिन्हें कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और अंत में 21 मई से शुरू किया गया था और इस घटना के बावजूद बिना किसी डर के पूरा किया गया।

रिजल्ट 28 जुलाई की शाम 4:30 बजे गोवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gbshse.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जबकि स्कूलों के माध्यम से मार्क शीट का वितरण एक या दो दिन बाद होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ अभी तक उन छात्रों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है, जिन्होंने प्रवेश प्रक्रिया के साथ सिर्फ एसएससी परीक्षा पास की है।

गोवा बोर्ड ने उन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को 20-30 प्रतिशत कम करने का भी वादा किया है जो आगामी साल में दसवीं की परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड को उम्मीद है कि ताजा शैक्षणिक वर्ष सितंबर से शुरू हो सकता है, लेकिन राज्य में बढ़ते मामलों के साथ संदेह बना हुआ है। बोर्ड परीक्षा 2 अप्रैल से आयोजित होने वाली थी, हालांकि, COVID-19 के कराण हुए लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और 21 मई से 6 जून, 2020 तक आयोजित किया गया था।

