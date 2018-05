Goa Board SSC 10th Result 2018: GBSHSE 25 मई को जारी करेगा 10वीं के नतीजे, पढ़ें पूरी खबर

Goa Board SSC 10th Result 2018: Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education (GBSHSE) SSC यानी 10वीं के नतीजे 25 मई को जारी करेगा। नतीजे gbshse.gov.in पर दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। आपको बता दें इस वर्ष 10वीं की परीक्षा 2 से 21 अप्रैल 2018 के बीच आयोजित हुई थी। आपको बता दें GBSHSE ने 12वीं के नतीजे 28 अप्रैल 2018 को जारी कर दिए थे। वहीं कल 10वीं के छात्रों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे देखने के लिए आप वेबसाइट gbshse.gov.in, gbshse.gov.in, examresults.net और indiaresults.com पर विजिट कर सकते हैं। होम पेज पर ‘Goa Board SSC Exam’ के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर सबमिट करें। रोल नंबर सबमिट करते ही नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे। डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें।

इसके अलावा नतीजे आप एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं। एसएमएस से नतीजे देखने के लिए 10वीं के स्टूडेंट्स – RESULT<space>GOA10<space>ROLLNO – लिखकर 56263 पर सेंड करें। बता दें इस वर्ष 10वीं के स्टूडेंट्स को साइन्स का प्रश्न पत्र काफी कठिन लगा था। Goa Headmasters’ Association (GHA), ने इस सबंध में GBSHSE को पत्र लिखकर कठिन प्रश्न पत्र बनाने का विरोध किया था। साइन्स की परीक्षा में प्रश्न काफी मुश्किल थे। 12वीं के नतीजे 28 अप्रैल को जारी किए गए थे। 12वीं की परीक्षा 5 से 24 मार्च 2018 के बीच आयोजित हुई थी।

Goa Board of Secondary & Higher Secondary Education गोवा का मुख्य एजुकेशन बोर्ड है। इसकी जिम्मेदारी राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का और बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराने का है। GBSHSE की स्थापना मई 17, 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना ‘The Goa, Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1975’ के तहत हुई थी।

