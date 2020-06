Goa Board HSSC 12th Result 2020: गोवा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित करने वाला है। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट gbshse.gov.in पर जारी किए जाएंगे। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 26 जून यानि आज 12वीं के नतीजे घोषित करेगा। परिणाम घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 18,150 विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं पिछले साल 17,893 विद्यार्थ‍ियों ने परीक्षा दी थी। पिछले साल, कुल 89.59 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने कक्षा 12 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज 91.97 प्रतिशत, जबकि लड़कों का प्रतिशत 86.91 फीसदी रहा।

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

– रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट gbshse.gov.in पर जाएं।

– इसके बाद रिजल्ट के लिए आ रहे लिंक पर क्लिक करें।

– लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर अपना रोल नंबर और दूसरी जरुरी डिटेल्स डाल दें।

– अपनी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। अब स्टूडेंट अपने रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

SMS से ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

GOA12<space>SEAT NUMBER – Send it to 56263

GOA12<space>SEAT NUMBER – Send it to 58888

GOA12<space>SEAT NUMBER – Send it to 5676750

GB12<space>SEAT NUMBER – Send it to 54242

