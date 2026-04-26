GBSHSE Goa Board SSC 10th class Result 2026: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) कक्षा 10वीं सार्वजनिक परीक्षा 2026 के परिणाम आज (26 अप्रैल 2026) घोषित करेगा। बोर्ड की ओर से इसकी जानकारी एक दिन पहले दे दी गई। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in पर जारी एक अधिसूचना में बताया कि पोरवोरिम स्थित “मंथन” सम्मेलन हॉल में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट gbshse.in और results.gbshsegon.net पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

डिजिलॉकर पर भी मिलेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम चेक करने का लिंक जब एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट- gbshse.in और results.gbshsegoa.net पर जाकर अपने अंक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, गोवा एसएससी परिणाम डिजीलॉकर ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे।

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20 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा

गोवा बोर्ड कक्षा 10वीं में इस साल कुल 20,659 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिनमें 10,819 लड़के और 9,840 लड़कियां इन परीक्षाओं में उपस्थित हुईं। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले अधिक है। लास्ट ईयर गोवा एसएससी परीक्षा में 18,838 नियमित छात्र उपस्थित हुए। इनमें 9,280 लड़के और 9,558 लड़कियां शामिल थीं।

GBSHSE SSC परिणाम 2026 कहां और कैसे चेक करें

उम्मीदवार सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in पर विजिट करें।

इसके बाद Result सेक्शन पर क्लिक करें और फिर SSC Result खोलें।

मांगी गई जानकारी को दर्ज करें और सबमिट करें।

अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।