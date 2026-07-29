देश भर में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर सभी स्तरों में सबसे अधिक बनी हुई है। हालांकि यह 2023-24 में 12.6 फीसद से घटकर 2025-26 में 8 फीसद हो गई है। वहीं, राज्य स्तर पर असमानताएं बनी हुई हैं, जिसमें लद्दाख (15.6 फीसद) में सबसे अधिक स्कूल छोड़ने की दर दर्ज की गई है। इसके बाद असम और कर्नाटक (प्रत्येक 13.9 फीसद) का स्थान आता है।

2025-26 में माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लेने वाली हर 100 लड़कियों में से आठ ने अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। यह इस सप्ताह लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के जवाब का मुख्य निष्कर्ष है। हालांकि लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की दर घटकर 8 फीसद हो गई है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है। वहीं, 2023-24 में यह 12.6 फीसद और 2024-25 में 9.6 फीसद थी। फिर भी यह प्राथमिक स्तर की तुलना में काफी अधिक है। अपने सबसे निचले स्तर पर भी लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर से लगभग 80 गुना अधिक है।

उत्तर में स्कूल छोड़ने की दर को तीन चरणों में बांटा गया है

ये आंकड़े सरकार के स्वयं के स्कूल डेटाबेस यूडीआईएसई से लिए गए हैं और इन्हें सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के एक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रस्तुत किया। उत्तर में स्कूल छोड़ने की दर को तीन चरणों में बांटा गया है—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक।

लगभग हर राज्य में यही रुझान देखने को मिलता है। शुरुआती वर्षों में लड़कियां शायद ही कभी स्कूल छोड़ती हैं। कक्षा 6 से 8 के आसपास थोड़ी-बहुत कमी शुरू होती है और फिर कक्षा 9 या 10 तक आते-आते यह संख्या काफी बढ़ जाती है। ठीक उसी उम्र में जब अधिकांश लड़कियां किशोरावस्था में पहुंचती हैं और परिवार, स्कूल, काम, शादी या आर्थिक परिस्थितियों के बीच चुनाव करने लगती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा छोड़ने वाली लड़कियों की दर लगभग शून्य है, जो मात्र 0.1 फीसद है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में यह दर 3.4 फीसद है। माध्यमिक शिक्षा में यह दर बढ़कर 8 फीसद हो जाती है।

केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर दी गई व्याख्या में इसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। लड़कियां घर की आय बढ़ाने के लिए, घरेलू कामों में मदद करने के लिए या इसलिए कि उनके माता-पिता आगे की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते, स्कूल छोड़ देती हैं।

आंकड़ों में माध्यमिक शिक्षा के कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं

राज्यवार आंकड़ों में माध्यमिक शिक्षा के कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आते हैं। जरूरी नहीं कि ये राज्य कागजों पर सबसे गरीब राज्य हों। इससे पता चलता है कि यहां के कारक केवल आय तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें माध्यमिक विद्यालयों की दूरी, सुरक्षा संबंधी चिंताएं या कम उम्र में विवाह जैसे कारण भी शामिल हो सकते हैं।

माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर सभी स्तरों पर सबसे अधिक बनी हुई है, हालांकि यह 2023-24 में 12.6 फीसद से घटकर 2025-26 में 8 फीसद हो गई है। राज्य स्तर पर असमानताएं बनी हुई हैं, जिनमें लद्दाख (15.6 फीसद) में सबसे अधिक स्कूल छोड़ने की दर दर्ज की गई है। इसके बाद असम और कर्नाटक (प्रत्येक 13.9 फीसद), गुजरात (13.3 फीसद) तथा अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड (प्रत्येक 12.4 फीसद) का स्थान आता है, जो दर्शाता है कि स्कूलों में छात्राओं को बनाए रखने की चुनौतियां कुछ राज्यों में अधिक केंद्रित हैं।

इस जवाब का आधार स्कूल शौचालयों से संबंधित प्रश्न था और वहां की स्थिति कहीं बेहतर है। यूडीआईएसई 2025-26 के अनुसार भारत में 95.4 फीसद सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं, जो 95 लाख से अधिक स्कूलों को कवर करते हैं। दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में पूर्ण कवरेज है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 67.9 फीसद और मिजोरम 72.7 फीसद के साथ सबसे पीछे हैं।

लेकिन मंत्रालय ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि किसी भी केंद्रीय अध्ययन ने शौचालयों की उपलब्धता को लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है। इसके बजाय समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के तहत सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक संयंत्रों के लिए धन दिया जाता है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अलग कार्यक्रम हर महीने 53.9 लाख किशोरियों तक सैनिटरी नैपकिन और जागरूकता अभियान पहुंचाता है।