GATE Answer Key 2020, Raise Objections: GOAPS के जरिए ऐसे दर्ज करें आपत्ति, परिणाम 16 मार्च को

GATE Answer Key 2020, Raise Objections: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (The Indian Institute of Technology, IIT) दिल्ली ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering, GATE 2020) आंसर-की जारी करने के बाद, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया बुधवार (19 फरवरी 2020) से शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक आज से गेट की आधिकारिक वेबसाइट या GOAPS portal पर जाकर ऑनलाइन मोड में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 19 फरवरी, सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और आवेदकों के पास 21 फरवरी 2020, शाम 6 बजे तक का समय है।

दरअसल, उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए, उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा। मॉड्यूल जारी होने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रविष्टियों (Entries) को केवल तभी माना जाएगा जब भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। यदि प्रविष्टि सही पाई जाती है, तो संबंधित खाते में राशि वापस कर दी जाएगी। आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में लिखा है कि, ‘उम्मीदवार अपने औचित्य (justification) और रुपये के भुगतान के बाद किसी भी प्रश्न की उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। GOAPS में उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से 500 (प्रत्येक प्रश्न के लिए) रुपए का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो ही विचार किया जाएगा। स्वीकार की गई चुनौती के लिए भुगतान वापस कर दिया जाएगा।’

गेट 2020 उत्तर कुंजी पर आपत्तियां कैसे उठाएं, यहां जानिए

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट appsgate.iitd.ac.inS पर जाएं।

tep 2: होम पेज पर, GATE Answer Key 2020 के खिलाफ आपत्ति उठाने का ऑनलाइन लिंक दिखाई देगा।

चरण 3: ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से 500 रुपये (प्रत्येक प्रश्न के लिए) का भुगतान करें।

बता दें कि, गेट 2020 की उत्तर कुंजी आपत्ति दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्रश्न संख्या आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल के अनुसार होनी चाहिए। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आईआईटी दिल्ली द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर 16 मार्च 2020 को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

